Жителю Татарстана предъявлено обвинение в осквернении собора
Казань. 28 июля.
Казань. 28 июля.
«Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) предъявлено 20-летнему Антону Ушачеву», — сообщает СУ СКР по Татарстану в пятницу.
По версии следствия, в ночь на 26 июля 2017 года А. Ушачев, «во время прогулки с семнадцатилетней знакомой нанес краской на здание
Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.