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14:02 (мск), источник: Интерфакс

Жителю Татарстана предъявлено обвинение в осквернении собора

Казань. 28 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Двадцатилетний житель Татарстана, который, гуляя с девушкой, нанес краской оскорбительные надписи на стену собора в Набережных Челнах, обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса.

«Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) предъявлено 20-летнему Антону Ушачеву», — сообщает СУ СКР по Татарстану в пятницу.

По версии следствия, в ночь на 26 июля 2017 года А. Ушачев, «во время прогулки с семнадцатилетней знакомой нанес краской на здание Свято-Вознесенского собора на проспекте Чулман и находящегося вблизи здание над родником, надписи возбуждающие ненависть и вражду, а также выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих».

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

Комментарии
2
Рахматулин 1954 Весёлый..
Не ломайте жизнь пацану с молоду ,камень краска это не одушевленное в нашей жизни столетиями простоит ,а жизнь человеку дана один раз !
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Рахматулин 1954 Весёлый..
В наше время в 60 -80 годах того столетия за это за такой вандализм просто в милиции выпорют ремнем сами же родители и хорошо что на заднице полосы целый месяц два не сходят ,меня отец за то что плохо учился не слушал учителей солдатским ремнем с бляхой как отделает не глядя чем попал бляха железная шрамы по сей день на мне и я благодарен отцу иначе давно бы уже где нибудь убили как не годный элемент в жизни ..
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