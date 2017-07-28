Жителю Татарстана предъявлено обвинение в осквернении собора

«Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) предъявлено 20-летнему Антону Ушачеву», — сообщает СУ СКР по Татарстану в пятницу.

По версии следствия, в ночь на 26 июля 2017 года А. Ушачев, «во время прогулки с семнадцатилетней знакомой нанес краской на здание Свято-Вознесенского собора на проспекте Чулман и находящегося вблизи здание над родником, надписи возбуждающие ненависть и вражду, а также выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих».