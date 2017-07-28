В Новосибирске на 1,5 тыс. кв. м горит ангар

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Заброшенный ангар площадью 1,5 тыс. квадратных метров горит недалеко от площади Калинина в Центральном округе Новосибирска.
«Горит ангар, размером 30 на 50 метров, со слов очевидцев, заброшенный. Пожарные прибыли на место в 16:45 (12:45 мск). Частично горит кровля. Руководителем тушения пожара принято решение о привлечении дополнительных сил», — сказал собеседник агентства.
Людей в помещении, по данным МЧС, нет. Существует угроза распространения огня по всей площади помещения.