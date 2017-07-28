В Новосибирске на 1,5 тыс. кв. м горит ангар

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Заброшенный ангар площадью 1,5 тыс. квадратных метров горит недалеко от площади Калинина в Центральном округе Новосибирска. Из-за угрозы распространения огня пожарные привлекли дополнительные силы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Горит ангар, размером 30 на 50 метров, со слов очевидцев, заброшенный. Пожарные прибыли на место в 16:45 (12:45 мск). Частично горит кровля. Руководителем тушения пожара принято решение о привлечении дополнительных сил», — сказал собеседник агентства.

<div id="vk_post_-99099155_2160593"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-99099155_2160593", -99099155, 2160593, 'CRc_tHdN8IB-CtWBjPv-MMKc1jp7')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.