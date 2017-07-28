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14:24 (мск), источник: СуперОмск

Трое разбойников устроили погоню и отобрали у омича 6 млн рублей

Первомайский райсуд вынес приговор 22-летним Георгию Фаминскому и Александру Кудрявцеву, ранее не судимых, но совершивших разбойное нападение с угрозой применения насилия.

Злоумышленники с еще одним сообщником знали, что некий мужчина занял 6 млн рублей на покупку квартиры, и решили 1 декабря 2016 года напасть на него. Они дождались жертву у дома и начали погоню — мужчина заметил преследователей и попытался оторваться, однако те спровоцировали ДТП. В результате транспортное средство врезалось в мусорный контейнер, а злоумышленники разбили автомобильные стекла похожим на пистолет предметом и похитили пакет, в котором лежали деньги.

Впоследствии двое нападавших были задержаны, третьего же объявили в федеральный розыск. Один из них, Георгий Фаминский, частично признал вину и попытался ее загладить, возместив пострадавшему 150 тысяч рублей, другой же, Александр Кудрявцев, вины так и не признал.

В результате по решению суда обоих нападавших приговорили к 8 годам колонии строгого режима, а также обязали возместить ущерб.

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