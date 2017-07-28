Трое разбойников устроили погоню и отобрали у омича 6 млн рублей

Злоумышленники с еще одним сообщником знали, что некий мужчина занял 6 млн рублей на покупку квартиры, и решили 1 декабря 2016 года напасть на него. Они дождались жертву у дома и начали погоню — мужчина заметил преследователей и попытался оторваться, однако те спровоцировали ДТП. В результате транспортное средство врезалось в мусорный контейнер, а злоумышленники разбили автомобильные стекла похожим на пистолет предметом и похитили пакет, в котором лежали деньги.