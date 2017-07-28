Самарчанку задержали при попытке кражи 197 упаковок колготок

На ул. Рабочей к правоохранителям обратились сотрудники магазина. Они сообщили, что одна из посетительниц явно пытается вынести из торговой точки украденные вещи.

Подозреваемую задержали. У нее изъяли 197 упаковок колготок, три бутылки коньяка и бутылку виски. Ущерб был оценен в более чем в 19 тыс. рублей.