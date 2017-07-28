Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Почему Запад будет добивать РФ даже во вред себе
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
15:32 (мск), источник: Volga News

Самарчанку задержали при попытке кражи 197 упаковок колготок

В Самаре сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на кражу, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

На ул. Рабочей к правоохранителям обратились сотрудники магазина. Они сообщили, что одна из посетительниц явно пытается вынести из торговой точки украденные вещи.

Подозреваемую задержали. У нее изъяли 197 упаковок колготок, три бутылки коньяка и бутылку виски. Ущерб был оценен в более чем в 19 тыс. рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
Производителям предлагают открыть доступ к управлению турбинами
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь