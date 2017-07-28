В центре Челябинска 16-летний подросток упал с крыши высотки
В центре Челябинска 16-летний подросток упал с крыши высотки.
В центре Челябинска 16-летний подросток упал с крыши высотки.
В центре Челябинска возле 14-этажного дома на улице Энгельса найдено тело 16-летнего подростка. Мальчик упал с крыши высотки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Тело найдено с признаками, характерными для падения с высоты. Предполагается, что подросток покончил с собой — эту версию озвучили следователи. По предварительным данным, школьника накануне видели на крыше этого же здания. Обстоятельства трагедии устанавливаются.