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14:25 (мск), источник: Om1.ru

Иномарка из Омска попала в ДТП под Саратовом

Медицинская помощь понадобилась 54-летней омичке.

Сегодня, 28 июля, в час ночи под Саратовом «ВАЗ-2112» из Пензенской области врезался в «Форд Фокус» из Омска, ехавший по встречной полосе.

Как сообщает «СарИнформ», в аварии пострадала 54-летняя пассажирка омского «Форда». Омичку увезли в больницу, оказали ей медицинскую помощь и отпустили лечиться дома.

Отметим, что в последние несколько недель в интернете набирает популярность баттл между Омском и Саратовом: два города стремятся перещеголять друг друга в самых неадекватных выходках своих жителей.

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