Иномарка из Омска попала в ДТП под Саратовом

Сегодня, 28 июля, в час ночи под Саратовом «ВАЗ-2112» из Пензенской области врезался в «Форд Фокус» из Омска, ехавший по встречной полосе.

Как сообщает «СарИнформ», в аварии пострадала 54-летняя пассажирка омского «Форда». Омичку увезли в больницу, оказали ей медицинскую помощь и отпустили лечиться дома.