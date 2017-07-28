Иномарка из Омска попала в ДТП под Саратовом
Медицинская помощь понадобилась 54-летней омичке.
Медицинская помощь понадобилась 54-летней омичке.
Сегодня, 28 июля, в час ночи под Саратовом «ВАЗ-2112» из Пензенской области врезался в «Форд Фокус» из Омска, ехавший по встречной полосе.
Как сообщает «СарИнформ», в аварии пострадала 54-летняя пассажирка омского «Форда». Омичку увезли в больницу, оказали ей медицинскую помощь и отпустили лечиться дома.
Отметим, что в последние несколько недель в интернете набирает популярность баттл между Омском и Саратовом: два города стремятся перещеголять друг друга в самых неадекватных выходках своих жителей.