Воронежская полиция начала поиски вандалов, сломавших туристские указатели
Одна из табличек, которая указывала на театр драмы, сломана пополам.
Одна из табличек, которая указывала на театр драмы, сломана пополам.
Полиция начала проверку по факту умышленного повреждения туристских указателей в Воронеже. Об этом сегодня, 28 июля, сообщила
Напомним, неизвестные повредили два туристских указателя, которые появились на воронежских улицах этим летом. По данным полиции, первый случай был зафиксирован на Набережной, второй — на улице Карла Маркса. Одна из табличек, которая указывала на театр драмы, оказалась сломана пополам. Её воронежцы обнаружили на перекрёстке улиц Карла Маркса и Театральная.