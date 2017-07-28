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15:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежская полиция начала поиски вандалов, сломавших туристские указатели

Одна из табличек, которая указывала на театр драмы, сломана пополам.

Полиция начала проверку по факту умышленного повреждения туристских указателей в Воронеже. Об этом сегодня, 28 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность и местонахождение тех, кто мог совершить преступление.

Напомним, неизвестные повредили два туристских указателя, которые появились на воронежских улицах этим летом. По данным полиции, первый случай был зафиксирован на Набережной, второй — на улице Карла Маркса. Одна из табличек, которая указывала на театр драмы, оказалась сломана пополам. Её воронежцы обнаружили на перекрёстке улиц Карла Маркса и Театральная.

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