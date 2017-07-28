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14:56 (мск), источник: РБК

В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар

В кинотеатре «35 мм» произошло возгорание в результате проведения ремонтных работ в Центральном доме предпринимателя, заявила РБК директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

Она рассказала, что в 9:20 минут началось сильное задымление. По словам директора кинотеатра, в МЧС пояснили, что причиной задымления стало возгорание пенополистирола, а также была нарушена техника безопасности при проведении ремонтных работ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Мухьянова сообщила, что больше всего пострадал кинозал, «все кресла и экран в саже».

По ее словам, кинотеатр уже назначил судебную экспертизу для оценки убытков.

«Будем подавать в суд на арендодателя — ГБУ “Агентство инноваций города Москвы” и строительную компанию “Монарх”, которая ведет ремонт в Центральном доме предпринимателя. Возобновить деятельность кинотеатра сейчас мы не сможем», — заключила Мухьянова.

В пресс-службе МЧС РБК сообщили, что возгорание было ликвидировано еще до приезда спасателей.

Накануне в Москве произошел пожар на оборонном предприятии «Маяк», расположенном на улице Ибрагимова. По предварительной версии, причиной возгорания стал мусор. В результате инцидента никто не пострадал.

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