В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар
В кинотеатре «35 мм» произошло возгорание в результате проведения ремонтных работ в Центральном доме предпринимателя, заявила РБК директор кинотеатра Ирина Мухьянова.
В кинотеатре «35 мм» произошло возгорание в результате проведения ремонтных работ в Центральном доме предпринимателя, заявила РБК директор кинотеатра Ирина Мухьянова.
Она рассказала, что в 9:20 минут началось сильное задымление. По словам директора кинотеатра, в МЧС пояснили, что причиной задымления стало возгорание пенополистирола, а также была нарушена техника безопасности при проведении ремонтных работ.
По ее словам, кинотеатр уже назначил судебную экспертизу для оценки убытков.
«Будем подавать в суд на арендодателя — ГБУ “Агентство инноваций города Москвы” и строительную компанию “Монарх”, которая ведет ремонт в Центральном доме предпринимателя. Возобновить деятельность кинотеатра сейчас мы не сможем», — заключила Мухьянова.
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Накануне в Москве произошел пожар на оборонном предприятии «Маяк», расположенном на улице Ибрагимова. По предварительной версии, причиной возгорания стал мусор. В результате инцидента никто не пострадал.