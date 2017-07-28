В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар

Она рассказала, что в 9:20 минут началось сильное задымление. По словам директора кинотеатра, в МЧС пояснили, что причиной задымления стало возгорание пенополистирола, а также была нарушена техника безопасности при проведении ремонтных работ.

<div id="vk_post_-75237524_7826"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-75237524_7826", -75237524, 7826, 'y0eGipY7BW6R9XmVPXDDtzHu9A')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мухьянова сообщила, что больше всего пострадал кинозал, «все кресла и экран в саже».

По ее словам, кинотеатр уже назначил судебную экспертизу для оценки убытков.

«Будем подавать в суд на арендодателя — ГБУ “Агентство инноваций города Москвы” и строительную компанию “Монарх”, которая ведет ремонт в Центральном доме предпринимателя. Возобновить деятельность кинотеатра сейчас мы не сможем», — заключила Мухьянова.

В пресс-службе МЧС РБК сообщили, что возгорание было ликвидировано еще до приезда спасателей.