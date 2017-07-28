Крым снова остался без электричества

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Так, уточняет агентство, электроэнергии нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.

В компании «Крымэнерго» рассказали, что причины сбоя пока неизвестны. «Выясняем, что произошло», — прокомментировали в пресс-службе, добавив, что у них света тоже нет.

Фоторепортаж Крым без света

На данный момент стратегически важные объекты инфраструктуры подключают к резервным источникам питания.

В ноябре 2015 года Крым оказался обесточен в результате подрыва украинскими радикалами опор линий электропередачи, с помощью которых электроэнергия поставлялась с Херсонской области Украины на полуостров. В регионе ввели режим ЧС и установили график веерных отключений энергии. Со всей России в Крым привозили генераторы.