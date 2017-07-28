Жителя Прикамья осудили за призывы к терроризму
ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Вступил в силу приговор жителю Кунгура Эдуарду Гумарову, виновному в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает пермское краевой управление ФСБ.
ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Вступил в силу приговор жителю Кунгура Эдуарду Гумарову, виновному в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает пермское краевой управление ФСБ.
С 2015 года Гумаров поддерживал в социальных сетях связь с лицами, разделяющими взгляды международных террористических организаций «Исламское государство» (запрещенная в России организация) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещенная в России организация). Житель Прикамья рассматривал возможность выезда за рубеж в зону боевых действий в Сирии.
Переписка сопровождалась размещением в интернете материалов, призывающих к экстремистской и террористической деятельности.
Приволжский окружной военный суд признал Гумарова виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. Приговор суда — лишение свободы сроком на три года с отбыванием наказания в