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14:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жителя Прикамья осудили за призывы к терроризму

ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Вступил в силу приговор жителю Кунгура Эдуарду Гумарову, виновному в публичных призывах к террористической деятельности, сообщает пермское краевой управление ФСБ.

С 2015 года Гумаров поддерживал в социальных сетях связь с лицами, разделяющими взгляды международных террористических организаций «Исламское государство» (запрещенная в России организация) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещенная в России организация). Житель Прикамья рассматривал возможность выезда за рубеж в зону боевых действий в Сирии.

Переписка сопровождалась размещением в интернете материалов, призывающих к экстремистской и террористической деятельности.

Приволжский окружной военный суд признал Гумарова виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. Приговор суда — лишение свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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