Жителя Прикамья осудили за призывы к терроризму

С 2015 года Гумаров поддерживал в социальных сетях связь с лицами, разделяющими взгляды международных террористических организаций «Исламское государство» (запрещенная в России организация) и «Джабхат ан-Нусра» (запрещенная в России организация). Житель Прикамья рассматривал возможность выезда за рубеж в зону боевых действий в Сирии.