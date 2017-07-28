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15:38 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские полицейские нашли мать брошенного под деревом младенца

Свои действия она пока никак не объясняет.

Сотрудники полиции установили мать новорожденной девочки, обнаруженной накануне в Красноярском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, младенца нашли под деревом в 70 метрах от улицы Садовой в селе Малая Царевщина. Ребенок был завернут в махровое красное полотенце. Полицейские передали новорожденную медикам, а сами приступили к поискам нерадивой матери.

Сегодня стало известно, что она нашлась. Матерью, оставившей свое дитя умирать под деревом, оказалась 21-летняя жительница села Малая Царевщина, у которой есть 4-летний ребенок. По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Свои действия она пока никак не объясняет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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