Самарские полицейские нашли мать брошенного под деревом младенца

Напомним, младенца нашли под деревом в 70 метрах от улицы Садовой в селе Малая Царевщина. Ребенок был завернут в махровое красное полотенце. Полицейские передали новорожденную медикам, а сами приступили к поискам нерадивой матери.

Сегодня стало известно, что она нашлась. Матерью, оставившей свое дитя умирать под деревом, оказалась 21-летняя жительница села Малая Царевщина, у которой есть 4-летний ребенок. По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Свои действия она пока никак не объясняет.