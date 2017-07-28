Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Республика Крым в пятницу полностью осталась без света, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Республика Крым в пятницу полностью осталась без света, сообщил журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.
«Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае», — сказал министр. По его словам, сейчас идет активное восстановление четырех линий.
«Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова», — добавил Белик.