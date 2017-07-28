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15:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в Казани

По итогам проверки прокуратуры будет принято процессуальное решение.

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В социальных сетях появился ролик, на котором зафиксировано жестокое обращение детей с животными в Татарстане. Прокуратура Московского района начала проверку по данному факту. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

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Надзорное ведомство поручило территориальному отделу полиции найти девочек, которые фигурируют в видеоролике. По итогам проверки прокуратуры будет принято процессуальное решение.

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