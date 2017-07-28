Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в Казани
По итогам проверки прокуратуры будет принято процессуальное решение.
По итогам проверки прокуратуры будет принято процессуальное решение.
(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В социальных сетях появился ролик, на котором зафиксировано жестокое обращение детей с животными в Татарстане. Прокуратура Московского района начала проверку по данному факту. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Надзорное ведомство поручило территориальному отделу полиции найти девочек, которые фигурируют в видеоролике. По итогам проверки прокуратуры будет принято процессуальное решение.