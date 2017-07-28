Прокуратура проводит проверку по факту жестокого обращения с животными в Казани

(Казань, 28 июля, «Татар-информ»). В социальных сетях появился ролик, на котором зафиксировано жестокое обращение детей с животными в Татарстане. Прокуратура Московского района начала проверку по данному факту. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.