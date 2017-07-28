МАК начал расследование после падения «кукурузника» на Кубани
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения самолета Ан-2 в Краснодарском крае, сообщается на сайте МАК.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения самолета Ан-2 в Краснодарском крае, сообщается на сайте МАК.
Как сообщалось ранее, в четверг около 20.15 самолет Ан-2 проводил
«В соответствии с российским воздушным законодательством, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу
По версии следствия, самолет упал в оросительный канал, который впадает в реку Ангелинский Ерик. Два пилота, управлявшие самолетом, остались живы. Они получили небольшие повреждения.
По информации МАК, командир воздушного судна получил травмы, самолет — значительные повреждения.