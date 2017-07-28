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15:22 (мск), источник: РИА Новости

МАК начал расследование после падения «кукурузника» на Кубани

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию падения самолета Ан-2 в Краснодарском крае, сообщается на сайте МАК.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, в четверг около 20.15 самолет Ан-2 проводил авиационно-химические работы над рисовым полем и «совершил жесткую посадку» близ хутора Телегин Красноармейского района. В ходе проверки было установлено, что самолет принадлежит частному лицу и находится в эксплуатации ООО «Авиационно-технический центр «Вираж».

«В соответствии с российским воздушным законодательством, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-служба Южного СУТ СК России сообщила, что следователи устанавливают причины падения самолета Ан-2 в Краснодарском крае.

По версии следствия, самолет упал в оросительный канал, который впадает в реку Ангелинский Ерик. Два пилота, управлявшие самолетом, остались живы. Они получили небольшие повреждения.

По информации МАК, командир воздушного судна получил травмы, самолет — значительные повреждения.

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