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15:21 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью парень на угнанном «ВАЗ-2105» скрылся от полиции

Но подозреваемого нашли и задержали.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже полицейские нашли и задержали угонщика «ВАЗ-2105». Им оказался 18-летний парень из Семилукского района.

В МВД выяснили, что в ночь на 26 июля компания молодых людей распивала спиртные напитки на улице Курчатова. После этого один из них пробрался в чужой «ВАЗ-2105», стоявший во дворе. Когда водитель ехал, то его попытались остановить полицейские, но он скрылся от них, бросив потом машину. Но стражи порядка смогли установить личность парня и задержать его.

«В отделе полиции задержанный дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Сейчас парня поместили в изолятор временного содержания. За угон ему грозит до 5 лет колонии.

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