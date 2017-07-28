В Воронеже ночью парень на угнанном «ВАЗ-2105» скрылся от полиции

В МВД выяснили, что в ночь на 26 июля компания молодых людей распивала спиртные напитки на улице Курчатова. После этого один из них пробрался в чужой «ВАЗ-2105», стоявший во дворе. Когда водитель ехал, то его попытались остановить полицейские, но он скрылся от них, бросив потом машину. Но стражи порядка смогли установить личность парня и задержать его.