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15:30 (мск), источник: ТАСС

Пожар в заброшенном ангаре в центре Новосибирска потушен

Из-за происшествия оказалась задымленной площадь Калинина.

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном ангаре площадью 1,5 тыс. квадратных метров в Центральном округе Новосибирска. Из-за пожара оказалась задымленной площадь Калинина.

«Открытое горение ликвидировано в 17:35 (13:35 мск). Пожарные производят разбор и проливку завалов», — сообщили в пятницу ТАСС в управлении МЧС по Новосибирской области. К тушению привлекались 22 человека и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре в заброшенном ангаре размером 30 на 50 метров поступила в 16:35 (12:35 мск). К приезду пожарных частично горела кровля. Из-за угрозы распространения огня привлекались дополнительные силы.

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