В Воронежской области будут судить бывшего главу администрации Поворинского района

В Воронежской области дошло до суда дело 51-летнего бывшего главы администрации Поворинского района Алексея Комиссарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 28 июля.

По версии следствия, в 2014 году администрация Поворинского района и коммерческая фирма заключили договор на строительство многоэтажки в переулке Солнечном в Поворино. Дом возводили в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2011—2012 годах. По контакту администрация района перевела фирме-подрядчику 45 млн рублей. Из них 11,5 млн рублей компания получила за не выполненные работы или строительство с серьезными нарушениями.