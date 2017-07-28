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15:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области будут судить бывшего главу администрации Поворинского района

Экс-руководителя обвиняют в превышении должностных полномочий.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области дошло до суда дело 51-летнего бывшего главы администрации Поворинского района Алексея Комиссарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 28 июля.
По версии следствия, в 2014 году администрация Поворинского района и коммерческая фирма заключили договор на строительство многоэтажки в переулке Солнечном в Поворино. Дом возводили в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2011—2012 годах. По контакту администрация района перевела фирме-подрядчику 45 млн рублей. Из них 11,5 млн рублей компания получила за не выполненные работы или строительство с серьезными нарушениями.

— Бывший чиновник полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») передали в суд, — рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Александр Медведев.

Экс-главе администрации района грозит до 4 лет лишения свободы.
Алексей Комиссаров возглавлял администрацию района с июня 2014 года (с апреля 2014 года он руководил администрацией в качестве исполняющего обязанности после отставки Веры Варламовой). Губернатор Алексей Гордеев принял отставку главы администрации Поворинского района 20 января 2016 года. Официальной причиной стали проблемы со здоровьем.

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