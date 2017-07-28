В Воронежской области будут судить бывшего главу администрации Поворинского района

В Воронежской области дошло до суда дело 51-летнего бывшего главы администрации Поворинского района Алексея Комиссарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила
По версии следствия, в 2014 году администрация Поворинского района и коммерческая фирма заключили договор на строительство многоэтажки в переулке Солнечном в Поворино. Дом возводили в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2011—2012 годах. По контакту администрация района перевела
— Бывший чиновник полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий») передали в суд, — рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Александр Медведев.
Алексей Комиссаров возглавлял администрацию района с июня 2014 года (с апреля 2014 года он руководил администрацией в качестве исполняющего обязанности после отставки Веры Варламовой). Губернатор Алексей Гордеев принял отставку главы администрации Поворинского района 20 января 2016 года. Официальной причиной стали проблемы со здоровьем.