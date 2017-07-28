Минэнерго связало отключение света в Крыму с жарой на Кубани
Министерство энергетики РФ назвало причину массового отключения электричества в Крыму.
Министерство энергетики РФ назвало причину массового отключения электричества в Крыму.
«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в
Ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуацию контролирует заместитель министра энергетики Андрей Черезов. По его словам, на 15:10 было подано 160 МВт. Энергоснабжение всех жителей полуострова обещают восстановить в ближайшее время.
Как сообщали Юга.ру, 28 июля власти Крыма сообщили о массовом отключении электричества на полуострове. По их словам, произошло отключение четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани.