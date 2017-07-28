Минэнерго связало отключение света в Крыму с жарой на Кубани

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«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым», — сообщает пресс-служба министерства.

Ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуацию контролирует заместитель министра энергетики Андрей Черезов. По его словам, на 15:10 было подано 160 МВт. Энергоснабжение всех жителей полуострова обещают восстановить в ближайшее время.