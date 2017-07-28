Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США дали сигнал Украине - власти пора определяться с Крымом
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Крым остался без электричества из-за аварии
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Почему Запад будет добивать РФ даже во вред себе
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
15:49 (мск), источник: ЮГА.ру

Минэнерго связало отключение света в Крыму с жарой на Кубани

Министерство энергетики РФ назвало причину массового отключения электричества в Крыму.

Источник: Reuters

«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым», — сообщает пресс-служба министерства.

Ведутся работы по подключению воздушных линий, ситуацию контролирует заместитель министра энергетики Андрей Черезов. По его словам, на 15:10 было подано 160 МВт. Энергоснабжение всех жителей полуострова обещают восстановить в ближайшее время.

Как сообщали Юга.ру, 28 июля власти Крыма сообщили о массовом отключении электричества на полуострове. По их словам, произошло отключение четырех линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
Производителям предлагают открыть доступ к управлению турбинами
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь