СК проверит обстоятельства гибели матери двоих детей на пляже Зеленоградска

Как сообщалось ранее, женщина начала тонуть, когда, не умея плавать, кинулась на помощь своим детям — сыну и дочке, которых течением уносило в море. На помощь ей бросились 16-летний юноша (он помогал выбраться на берег детям), еще один мужчина — он вытаскивал на берег саму женщину. Первую медицинскую помощь оказывала оказавшаяся поблизости девушка-медик, чуть позже к ней присоединился еще один врач. Почти неделю женщина находилась в коме, утром 28 июля она скончалась.