СК проверит обстоятельства гибели матери двоих детей на пляже Зеленоградска
Трагедия произошла вечером 22 июля на городском пляже.
Трагедия произошла вечером 22 июля на городском пляже.
Следственный комитет займется выяснением обстоятельств гибели матери двоих детей на пляже курортного города Зеленоградска.
Как сообщалось ранее, женщина начала тонуть, когда, не умея плавать, кинулась на помощь своим детям — сыну и дочке, которых течением уносило в море. На помощь ей бросились 16-летний юноша (он помогал выбраться на берег детям), еще один мужчина — он вытаскивал на берег саму женщину. Первую медицинскую помощь оказывала оказавшаяся поблизости
«Как отмечается в публикациях СМИ, пляж был оборудован спасательными вышками, однако, спасатели на постах отсутствовали. Организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности отдыхающих на оборудованном для купания и пляжного отдыха месте», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Как сообщалось ранее, пляж Зеленоградска проверят на безопасность после этого ЧП.