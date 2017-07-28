В Воронеже на пляже в Боровом утонул после нырка 38-летний мужчина

В Воронеже сейчас стоит такая жара, что многие отправляются спасаться от высоких температур к водоемам. В четверг, 27 июля, спасатели получили экстренное сообщение с пляжа «Боровое». Управляющий рассказал, что в Усманке там утонул мужчина. Известно, что 38-летний местный житель отдыхал с семьей. Он пошел купаться, нырнул, но больше не вынырнул.

Работники пляжа достать мужчину не смогли — глубина в месте его купания оказалась больше 11 метров. А водолазы в темноте не работают, поэтому поиски мужчины перенесли на утро.

«Сегодня утром управляющий пляжем сказал, что утонувший всплыл, — рассказали в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Воронежа. — По внешним признакам причина смерти-сердечная недостаточность. Точную причину установит экспертиза».