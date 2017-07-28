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17:13 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на пляже в Боровом утонул после нырка 38-летний мужчина

Предполагают, что у него была сердечная недостаточность.

В Воронеже сейчас стоит такая жара, что многие отправляются спасаться от высоких температур к водоемам. В четверг, 27 июля, спасатели получили экстренное сообщение с пляжа «Боровое». Управляющий рассказал, что в Усманке там утонул мужчина. Известно, что 38-летний местный житель отдыхал с семьей. Он пошел купаться, нырнул, но больше не вынырнул.

Работники пляжа достать мужчину не смогли — глубина в месте его купания оказалась больше 11 метров. А водолазы в темноте не работают, поэтому поиски мужчины перенесли на утро.

«Сегодня утром управляющий пляжем сказал, что утонувший всплыл, — рассказали в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Воронежа. — По внешним признакам причина смерти-сердечная недостаточность. Точную причину установит экспертиза».

Напомним, что с начала этого лета в Воронежской области утонуло уже почти четыре десятка человек. Если вы стали свидетелем ЧП на воде, то первым делом вызывайте спасателей по телефону «112». Только после этого вы можете попытаться оказать помощь сами, если вы уверенны в своих силах.

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