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16:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградка дважды пыталась подкупить приставов, чтобы не платить алименты

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

54-летняя женщина попалась на второй попытке дать взятку приставам, чтобы не платить алименты своей дочери, воспитывающейся в школе-интернате в Волгограде.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в производстве Кировского районного отдела судебных приставов находились исполнительные документы о взыскании с женщины более 280 000 рублей. 24 июля она пришла в районное подразделение УФССП и предложила приставу 12 000 рублей за прекращение исполнительных действий. При передаче денег правоохранители задержали женщину.

Выяснилось, что ранее женщина уже пыталась дать взятку сотруднику УФССП. В марте 2016 года она уже пробовала подкупить старшего судебного пристава того же самого отдела. Тогда для нее всё закончилось судимостью — за дачу взятки она была приговорена к исправительным работам.

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