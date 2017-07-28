Волгоградка дважды пыталась подкупить приставов, чтобы не платить алименты

54-летняя женщина попалась на второй попытке дать взятку приставам, чтобы не платить алименты своей дочери, воспитывающейся в школе-интернате в Волгограде.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в производстве Кировского районного отдела судебных приставов находились исполнительные документы о взыскании с женщины более 280 000 рублей. 24 июля она пришла в районное подразделение УФССП и предложила приставу 12 000 рублей за прекращение исполнительных действий. При передаче денег правоохранители задержали женщину.