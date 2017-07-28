Пропавший в Сормовском районе Нижнего Новгорода Николай Бенкогенов обнаружен полицейскими в Ленинском районе города.

Согласно информации, он был обнаружен в районе улицы Комарова Ленинского района в ходе патрульно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина ушел из дома на пр. Кораблестроителей и до настоящего времени о его судьбе ничего не было известно.