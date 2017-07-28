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17:43 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пропавший в Сормовском районе Нижнего Новгорода Николай Бенкогенов обнаружен полицейскими в Ленинском районе города

Ранее сообщалось, что мужчина ушел из дома на пр. Кораблестроителей.

Пропавший в Сормовском районе Нижнего Новгорода Николай Бенкогенов обнаружен полицейскими в Ленинском районе города.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, Николай Бенкогенов найден живым.

Согласно информации, он был обнаружен в районе улицы Комарова Ленинского района в ходе патрульно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина ушел из дома на пр. Кораблестроителей и до настоящего времени о его судьбе ничего не было известно.

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