В Краснодаре опять заминировали ТРЦ «Галерея»

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Сегодня в 14:25 в полицию поступил звонок о подозрительном предмете, оставленном в одном из магазинов в ТРЦ «Галерея».



На место были направлены кинологи с собаками. Сумку обследовали на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатых веществ.



В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что спустя некоторое время нашелся хозяин сумки, который пояснил, что просто забыл её в магазине.



За последнее время «Галерея» стала самым популярным торговым центром краевой столицы в аспекте проверок сообщений о возможном заминировании.