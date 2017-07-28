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16:40 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре опять заминировали ТРЦ «Галерея»

На территории торгового центра обнаружили брошенную сумку.

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. Сегодня в 14:25 в полицию поступил звонок о подозрительном предмете, оставленном в одном из магазинов в ТРЦ «Галерея».

На место были направлены кинологи с собаками. Сумку обследовали на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатых веществ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что спустя некоторое время нашелся хозяин сумки, который пояснил, что просто забыл её в магазине.

За последнее время «Галерея» стала самым популярным торговым центром краевой столицы в аспекте проверок сообщений о возможном заминировании.

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