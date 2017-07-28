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16:33 (мск), источник: Интерфакс

Суд арестовал жителя Татарстана, обвиняемого в осквернении собора

Казань. 28 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Набережночелнинский городской суд в пятницу арестовал двадцатилетнего Антона Ушачева, который гуляя с девушкой, нанес краской оскорбительные надписи на стене местного православного храма.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу А. Ушачева до 26 сентября», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андроей Шептицкий.

Ранее сообщалось, что молодой человек обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

По версии следствия, в ночь на 26 июля 2017 года А. Ушачев, «во время прогулки с семнадцатилетней знакомой нанес краской на здание Свято-Вознесенского собора на проспекте Чулман, надписи возбуждающие ненависть и вражду, а также выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих».

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