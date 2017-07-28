Суд арестовал жителя Татарстана, обвиняемого в осквернении собора

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу А. Ушачева до 26 сентября», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андроей Шептицкий.

Ранее сообщалось, что молодой человек обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний) и ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).