Крым на час с небольшим остался без электричества из-за жары на Кубани
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крым остался без электричества днем в пятницу
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крым остался без электричества днем в пятницу
Подачу электроэнергии на полуостров удалось возобновить оперативно — уже спустя час с небольшим после первых сообщений о сбоях все линии, снабжающие Крым, были включены.
Минэнерго обещает, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.
Виновата жара
Первоначально источник в правительстве Крыма сообщил о сбоях в энергоснабжении в таких крупных городах полуострова, как Симферополь, Севастополь, Ялта, Феодосия, Евпатория.
Однако спустя некоторое время министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил о полном отключении электроэнергии на полуострове, объяснив это срабатыванием противоаварийной автоматики в Краснодарском крае. В Минэнерго РФ в свою очередь заявили, что причиной дефицита электроэнергии в Крыму, по предварительной информации, стало отключение четырех линий электропередачи энергомоста.
Ведомство отметило, что «28 июля в 13.55 (по предварительной информации “Системного оператора Единой энергосистемы России” (СО ЕЭС) отключились четыре высоковольтных линий (ВЛ) 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в Крымскую энергосистему».
Согласно данным Минэнерго РФ, энергосистема Крыма и Севастополя начала работать изолированно с дефицитом мощности около 1 тысячи МВт. В ведомстве отметили, что отключение электроэнергии произошло на ЛЭП в Краснодарском крае
«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в
Больницы, аэропорт и Черноморский флот не пострадали
На Черноморском флоте в связи с ЧП заверили, что боеготовность флота не пострадала, корабли и части перешли на резервное электроснабжение,
Как заявил РИА Новости представитель ЧФ Вячеслав Трухачев, благодаря регулярным тренировкам личный состав знал, что делать в подобных ситуациях. «Поэтому при отключении электроэнергии все корабли и части в считанные минуты были запитаны резервными источниками для поддержания действующей боеготовности», — сказал Трухачев. По его словам, действия военных при подобных ситуациях отработаны до автоматизма.
Сбой также не сказался на работе аэропорта Симферополя, сообщил РИА Новости заместитель директора аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.
«Энергоснабжение аэропорта не прекращалось, на резервные источники питания не переходили. Работаем штатно», — сказал Лаптев.
Как отметили в региональном Минздраве, медицинские учреждения Крыма перешли на работу на резервных, автономных источниках электропитания; прием и обслуживание пациентов ведутся штатно.
Строительство моста через Керченский пролив также не останавливалось
Подача возобновлена
Примерно спустя час после отключения подача электричества в Крым была возобновлена, а еще спустя некоторое время в Федеральной сетевой компании сообщили, что все линии, снабжающие Крым, уже включены, идет набор нагрузки.
«В сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это повлекло отключения потребителей присоединенных сетей. Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено. Все линии уже включены, идет набор нагрузки», — информирует ФСК.
В Минэнерго РФ отметили, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.
«В 14.55 включены две из четырех КВЛ-220 кВ: Тамань —
По данным Минэнерго, к 15.50 электроснабжение потребителей Крыма удалось восстановить на 80%.