Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Почему Запад будет добивать РФ даже во вред себе
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
16:37 (мск), источник: РИА Новости

Крым на час с небольшим остался без электричества из-за жары на Кубани

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Крым остался без электричества днем в пятницу из-за аномальной жары на Кубани — произошло аварийное отключение ЛЭП энергомоста, сообщает Минэнерго.

Источник: РИА Новости

Подачу электроэнергии на полуостров удалось возобновить оперативно — уже спустя час с небольшим после первых сообщений о сбоях все линии, снабжающие Крым, были включены.

Минэнерго обещает, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.

Виновата жара

Первоначально источник в правительстве Крыма сообщил о сбоях в энергоснабжении в таких крупных городах полуострова, как Симферополь, Севастополь, Ялта, Феодосия, Евпатория.

Однако спустя некоторое время министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил о полном отключении электроэнергии на полуострове, объяснив это срабатыванием противоаварийной автоматики в Краснодарском крае. В Минэнерго РФ в свою очередь заявили, что причиной дефицита электроэнергии в Крыму, по предварительной информации, стало отключение четырех линий электропередачи энергомоста.

Ведомство отметило, что «28 июля в 13.55 (по предварительной информации “Системного оператора Единой энергосистемы России” (СО ЕЭС) отключились четыре высоковольтных линий (ВЛ) 220 кВ, обеспечивающих переток мощности в Крымскую энергосистему».

Согласно данным Минэнерго РФ, энергосистема Крыма и Севастополя начала работать изолированно с дефицитом мощности около 1 тысячи МВт. В ведомстве отметили, что отключение электроэнергии произошло на ЛЭП в Краснодарском крае из-за аномально сильной жары.

«Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения высоковольтной линии (ВЛ) — 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым», — информировало ведомство. Отмечалось, что ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

Больницы, аэропорт и Черноморский флот не пострадали

На Черноморском флоте в связи с ЧП заверили, что боеготовность флота не пострадала, корабли и части перешли на резервное электроснабжение,

Как заявил РИА Новости представитель ЧФ Вячеслав Трухачев, благодаря регулярным тренировкам личный состав знал, что делать в подобных ситуациях. «Поэтому при отключении электроэнергии все корабли и части в считанные минуты были запитаны резервными источниками для поддержания действующей боеготовности», — сказал Трухачев. По его словам, действия военных при подобных ситуациях отработаны до автоматизма.

Сбой также не сказался на работе аэропорта Симферополя, сообщил РИА Новости заместитель директора аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.

«Энергоснабжение аэропорта не прекращалось, на резервные источники питания не переходили. Работаем штатно», — сказал Лаптев.

Как отметили в региональном Минздраве, медицинские учреждения Крыма перешли на работу на резервных, автономных источниках электропитания; прием и обслуживание пациентов ведутся штатно.

Строительство моста через Керченский пролив также не останавливалось из-за сбоя в энергоснабжении, заверили агентство в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Подача возобновлена

Примерно спустя час после отключения подача электричества в Крым была возобновлена, а еще спустя некоторое время в Федеральной сетевой компании сообщили, что все линии, снабжающие Крым, уже включены, идет набор нагрузки.

«В сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это повлекло отключения потребителей присоединенных сетей. Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено. Все линии уже включены, идет набор нагрузки», — информирует ФСК.

В Минэнерго РФ отметили, что энергоснабжение всех потребителей Крыма будет восстановлено в ближайшее время.

«В 14.55 включены две из четырех КВЛ-220 кВ: Тамань — Камыш-Бурун и Тамань — Кафа 2 цепь. Энергоснабжение всех потребителей полуострова Крым будет восстановлено в ближайшее время», — пишет ведомство.

По данным Минэнерго, к 15.50 электроснабжение потребителей Крыма удалось восстановить на 80%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Посольство США разочаровано ответными мерами России
Россию обвинили в фальсификации истории Второй мировой войны
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
Производителям предлагают открыть доступ к управлению турбинами
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь