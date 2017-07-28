Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США дали сигнал Украине - власти пора определяться с Крымом
Алкоголь помогает запоминать новое
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Почему Запад будет добивать РФ даже во вред себе
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
В Сети появился снимок новейшего ударного беспилотника РФ – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
16:41 (мск), источник: РБК

Рогозин пообещал ответить «гадам» из Румынии

Действия властей Румынии, запретивших пролет через воздушное пространство страны следовавшего из Москвы в Кишинев рейсового самолета российской авиакомпании S7, подвергли опасности жизни женщин и детей, заявил летевший тем же рейсом вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин.

«Ждите ответа, гады», — написал вице-премьер на своей странице в сети Twitter.

Комментируя журналистам поведение румынских властей, Рогозин назвал случившееся «демаршем» в адрес президента Молдавии Игоря Додона, по личному приглашению которого представитель правительства России и летел в Кишинев.

«По сути дела это еще и демарш в адрес молдавского президента», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»).

Читайте также
Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию

Самолет S7 с Рогозиным на борту вылетел из Москвы в пятницу в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Однако после облета закрывшей свое пространство для российских самолетов Украины, лайнер, по данным сайта FlightRadar, покружил на территорией Венгрии и, так и не войдя в воздушное пространство Румынии, отправился в Минск.

«Регулярному рейсу S7−157 по маршруту Москва — Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту “санкционной персоны”», — сообщила РБК пресс-секретарь Группы компаний S7 Анна Бажина. По ее словам, на борту самолета в этот момент находилось 165 пассажиров, включая 11 детей.

Бажина особо отметила, что S7 делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинев. В аэропорту Кишинева вылета обратного рейса ожидают 170 человек.

Решение, которое приняла румынская сторона в отношении Дмитрий Рогозина является превышением полномочий. Об этом в беседе с РБК заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.

«Это подчеркивает недружественное отношение со стороны румынских властей к России как к государству. Улучшение отношений, наметившееся некоторое время назад между Москвой и Кишинёва, благодаря избранию Додона президентом Молдавии, не устраивает румынские власти», — считает Новиков. По его словам, сотрудничество между Россией и Молдавией будет продолжено. Новиков отметил, что МИД России «предпримет меры дипломатического реагирования» в отношении Румынии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Минэкономразвития сделало предупреждение, касающееся рубля
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Румыния не пропустила самолет с Рогозиным в Молдавию
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
США эвакуируют семьи своих дипломатов из Венесуэлы
Производителям предлагают открыть доступ к управлению турбинами
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь