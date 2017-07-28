Рогозин пообещал ответить «гадам» из Румынии

«Ждите ответа, гады», — написал вице-премьер на своей странице в сети Twitter.

Комментируя журналистам поведение румынских властей, Рогозин назвал случившееся «демаршем» в адрес президента Молдавии Игоря Додона, по личному приглашению которого представитель правительства России и летел в Кишинев.

«По сути дела это еще и демарш в адрес молдавского президента», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»).

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Самолет S7 с Рогозиным на борту вылетел из Москвы в пятницу в 11:53 мск и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Однако после облета закрывшей свое пространство для российских самолетов Украины, лайнер, по данным сайта FlightRadar, покружил на территорией Венгрии и, так и не войдя в воздушное пространство Румынии, отправился в Минск.

«Регулярному рейсу S7−157 по маршруту Москва — Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту “санкционной персоны”», — сообщила РБК пресс-секретарь Группы компаний S7 Анна Бажина. По ее словам, на борту самолета в этот момент находилось 165 пассажиров, включая 11 детей.

Бажина особо отметила, что S7 делает все возможное, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Кишинев. В аэропорту Кишинева вылета обратного рейса ожидают 170 человек.

Решение, которое приняла румынская сторона в отношении Дмитрий Рогозина является превышением полномочий. Об этом в беседе с РБК заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков.