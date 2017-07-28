Парализованную после падения туристку спасли спустя 4 дня
В Восточном Саяне парализованная после падения со скалы туристка четверо суток провела одна в тайге.
В Восточном Саяне парализованная после падения со скалы туристка четверо суток провела одна в тайге.
Жительница Ижевска в одиночку отправилась в длительный поход. 24 июля вышла из базы на Шумаке. Вечером следующего дня сбилась с тропы и сорвалась с 20 метровой высоты. Упала на камни на берегу Иркута.
— Она передвигалась одна, без группы. Тем самым уже изначально подвергая себя опасности. Там нет сотовой связи и радиосвязи. И в том месте, где она упала, это место не людное, — говорит начальник