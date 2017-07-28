Парализованную после падения туристку спасли спустя 4 дня

Жительница Ижевска в одиночку отправилась в длительный поход. 24 июля вышла из базы на Шумаке. Вечером следующего дня сбилась с тропы и сорвалась с 20 метровой высоты. Упала на камни на берегу Иркута. Из-за травм пострадавшая не могла двигаться. Помочь ей было не кому. На помощь она звала, подавая сигналы свистком. Только на четвёртые сутки её случайно нашли туристы. На вертолёте женщину эвакуировали спасатели.