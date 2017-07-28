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17:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Парализованную после падения туристку спасли спустя 4 дня

В Восточном Саяне парализованная после падения со скалы туристка четверо суток провела одна в тайге.

Источник: Вести Иркутск

Жительница Ижевска в одиночку отправилась в длительный поход. 24 июля вышла из базы на Шумаке. Вечером следующего дня сбилась с тропы и сорвалась с 20 метровой высоты. Упала на камни на берегу Иркута. Из-за травм пострадавшая не могла двигаться. Помочь ей было не кому. На помощь она звала, подавая сигналы свистком. Только на четвёртые сутки её случайно нашли туристы. На вертолёте женщину эвакуировали спасатели.

— Она передвигалась одна, без группы. Тем самым уже изначально подвергая себя опасности. Там нет сотовой связи и радиосвязи. И в том месте, где она упала, это место не людное, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС Иркутской области Андрей Шутов.

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