Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Алкоголь помогает запоминать новое
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
В России рухнул спрос на жилье
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
СМИ: Конгресс США пускает Россию "под откос"
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
"Ни один не выдержал": Пореченков раскрыл обман экстрасенсов
Свадьба Преснякова и Красновой: фото торжества
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Отпуск с дымком
17:08 (мск), источник: Nur.kz

Ядовитая змея напала на девушку в ВКО

Жительница села Кайнар в Восточно -Казахстанской области обратилась за медицинской помощью после того, как ее укусила гадюка, сообщает YK-news.kz.

Ядовитая змея укусила девушку, когда она прогуливалась поздно вечером на улице. Однако, к медикам пострадавшая обратилась только на следующий день.

На Станции скорой медицинской помощи Семея рассказали о случившемся.

«26 числа в 16.22 к нам поступил вызов, девушка жаловалась на головокружение и сильное потоотделение после укуса змеи. В этом году уже было несколько подобных случаев. Так, дачника во время прополки грядок укусила гадюка. Мужчина тоже обратился в скорую помощь только спустя несколько часов», — сообщила заведующая центральной подстанции Станции скорой медицинской помощи Семея Эльвира Гатауллина.

Зоологи сообщают, что этот вид змей очень часто встречается в нашей области и их активность связана с погодой.

«Гадюки в основном водятся в степях, реже их можно встретить в горах. Наша область отлично подходит для их обитания. В жаркие и солнечные дни они становятся активнее», — рассказала заместитель директора областного детского биологического центра в Семее Наталья Ксенофонтова.

Кроме того, врачи рекомендуют людям незамедлительно обращаться за медицинской помощью после укуса змеи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Женщине сломали позвоночник во время массажа в спа-салоне
Россия в ответ на санкции отобрала у США дачу в Серебряном бору
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Рогозин пообещал ответить «гадам» из Румынии
В Петербурге задержали группировку, готовившую теракты
В Гамбурге один человек погиб при нападении в супермаркете
Производителям предлагают открыть доступ к управлению турбинами
СМИ сообщили о попадании дочери Кафельникова в реанимацию
Спорт
8 вещей, которые случились на Международном кубке чемпионов Международный кубок чемпионов близок к своему завершению. Вспоминаем, что уже произошло на полях США и Азии, и анонсируем «класико»
Авто
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом Чиновники, зачем-то искавшие подростка, заявили, что готовы продемонстрировать активному молодому человеку, как идет процесс ремонта
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь