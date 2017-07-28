Ядовитая змея напала на девушку в ВКО

Ядовитая змея укусила девушку, когда она прогуливалась поздно вечером на улице. Однако, к медикам пострадавшая обратилась только на следующий день.

На Станции скорой медицинской помощи Семея рассказали о случившемся.

«26 числа в 16.22 к нам поступил вызов, девушка жаловалась на головокружение и сильное потоотделение после укуса змеи. В этом году уже было несколько подобных случаев. Так, дачника во время прополки грядок укусила гадюка. Мужчина тоже обратился в скорую помощь только спустя несколько часов», — сообщила заведующая центральной подстанции Станции скорой медицинской помощи Семея Эльвира Гатауллина.

Зоологи сообщают, что этот вид змей очень часто встречается в нашей области и их активность связана с погодой.

«Гадюки в основном водятся в степях, реже их можно встретить в горах. Наша область отлично подходит для их обитания. В жаркие и солнечные дни они становятся активнее», — рассказала заместитель директора областного детского биологического центра в Семее Наталья Ксенофонтова.