Ядовитая змея напала на девушку в ВКО
Жительница села Кайнар в Восточно -Казахстанской области обратилась за медицинской помощью после того, как ее укусила гадюка, сообщает
Жительница села Кайнар в Восточно -Казахстанской области обратилась за медицинской помощью после того, как ее укусила гадюка, сообщает
Ядовитая змея укусила девушку, когда она прогуливалась поздно вечером на улице. Однако, к медикам пострадавшая обратилась только на следующий день.
На Станции скорой медицинской помощи Семея рассказали о случившемся.
«26 числа в 16.22 к нам поступил вызов, девушка жаловалась на головокружение и сильное потоотделение после укуса змеи. В этом году уже было несколько подобных случаев. Так, дачника во время прополки грядок укусила гадюка. Мужчина тоже обратился в скорую помощь только спустя несколько часов», — сообщила заведующая центральной подстанции Станции скорой медицинской помощи Семея Эльвира Гатауллина.
Зоологи сообщают, что этот вид змей очень часто встречается в нашей области и их активность связана с погодой.
«Гадюки в основном водятся в степях, реже их можно встретить в горах. Наша область отлично подходит для их обитания. В жаркие и солнечные дни они становятся активнее», — рассказала заместитель директора областного детского биологического центра в Семее Наталья Ксенофонтова.
Кроме того, врачи рекомендуют людям незамедлительно обращаться за медицинской помощью после укуса змеи.