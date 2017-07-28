Полиция Алматы задержала сбежавшего подозреваемого
Мужчину, сбежавшего от полицейских вблизи Алмалинского районного суда, задержали в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Мужчину, сбежавшего от полицейских вблизи Алмалинского районного суда, задержали в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Сотрудниками Управления криминальной полиции при проведении ряда комплекса оперативных мероприятий был задержан гражданин Баймуханбетов И. Б.», — сообщил начальник УКП ДВД Алматы Жанболат Зиятдин.
26 июля задержанный по подозрению в совершении кражи 1984 года рождения сбежал от сопровождающих его полицейских в районе Алмалинского районного суда Алматы.