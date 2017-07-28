В центре Симферополя сгорело сто «квадратов» элитного ресторана

Источник: РИА "Новости"

«В 12:18 в службу спасения поступило сообщение о том, что в ресторане “Фабрикант” по ул. Киевская в Симферополе идет дым, возможно загорание. К месту происшествия немедленно были направлены два отделения 2-й пожарно-спасательной части и одно отделение 4-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС по РК», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, задымление произошло в вентиляционной шахте, огонь распространился по вентиляционным трубам. Персонал и посетители ресторана покинули помещения самостоятельно, никто не пострадал.

«Личный состав оперативно проложил рукавную линию и с помощью штурмовой лестницы выбрался на крышу для разбора конструкций, чтобы ликвидировать очаг загорания и предотвратить распространение огня на большую площадь», — отметили в пресс-службе.