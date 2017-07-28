В США вынесли приговор наркодилеру, продававшему брокколи вместо марихуаны

Сабабу Колберт-Эванс (Sababu Colbert-Evans) был признан виновным в покушении на убийство и распространении имитации психотропного вещества. Приговор его подельнику Терселю Дэвису (Tercell Davis), признавшему свою вину и также бывшему на месте происшествия, будет вынесен в начале августа.

Сам инцидент произошел еще в прошлом году. Дэвис встретился на окраинах Денвера со своими клиентами, желавшими купить марихуану, и продал им брокколи, купленные несколькими часами ранее в магазине неподалеку. В результате сделки он получил 10 тысяч долларов.