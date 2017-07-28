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17:22 (мск), источник: РИА Новости

В США вынесли приговор наркодилеру, продававшему брокколи вместо марихуаны

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наркодилера в США, продавшего клиентам брокколи под видом наркотиков, приговорили к 16 годам тюрьмы, пишет газета Huffington Post.

Сабабу Колберт-Эванс (Sababu Colbert-Evans) был признан виновным в покушении на убийство и распространении имитации психотропного вещества. Приговор его подельнику Терселю Дэвису (Tercell Davis), признавшему свою вину и также бывшему на месте происшествия, будет вынесен в начале августа.

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Сам инцидент произошел еще в прошлом году. Дэвис встретился на окраинах Денвера со своими клиентами, желавшими купить марихуану, и продал им брокколи, купленные несколькими часами ранее в магазине неподалеку. В результате сделки он получил 10 тысяч долларов.

Позже в этот же день покупатели обнаружили обман и связались с Дэвисом под вымышленным именем, чтобы договориться о новой сделке. Вечером Дэвис и Колберт-Эванс явились на встречу с еще одним пакетом брокколи. В результате между клиентами и продавцами начался конфликт, Дэвис и Колберт-Эванс открыли огонь по покупателям, выстрелив в них 11 раз и ранив одного из них в живот.

«Это, вероятно, первый случай, когда брокколи плохо сказались на чьем-то здоровье», — заявил окружной прокурор Джордж Браухлер (George Brauchler).

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