В США вынесли приговор наркодилеру, продававшему брокколи вместо марихуаны
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наркодилера в США, продавшего клиентам брокколи под видом наркотиков, приговорили к 16 годам тюрьмы, пишет газета Huffington Post.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наркодилера в США, продавшего клиентам брокколи под видом наркотиков, приговорили к 16 годам тюрьмы, пишет газета Huffington Post.
Сабабу
Сам инцидент произошел еще в прошлом году. Дэвис встретился на окраинах Денвера со своими клиентами, желавшими купить марихуану, и продал им брокколи, купленные несколькими часами ранее в магазине неподалеку. В результате сделки он получил 10 тысяч долларов.
Позже в этот же день покупатели обнаружили обман и связались с Дэвисом под вымышленным именем, чтобы договориться о новой сделке. Вечером Дэвис и
«Это, вероятно, первый случай, когда брокколи плохо сказались на