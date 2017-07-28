Областной суд отменил приговор по делу о нападении на Игоря Рудникова

Источник: Калининград.Ru

Калининградский областной суд отменил приговор по делу о нападении на депутата Облдумы и учредителя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова.

Суд определил направить дело в Центральный районный суд на новое рассмотрение другим составом коллегии, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе инстанции.

Приговор напавшему на Игоря Рудникова вынесли в июне 2017 года. Тогда Центральный районный суд приговорил 35-летнего жителя Санкт-Петербурга к полутора годам колонии-поселения.

Нападение на депутата Облдумы и издателя газеты «Новые колёса» произошло 17 марта 2016 года около 15:00 возле кафе «Солянка» на проспекте Мира в Калининграде. По версии следствия, житель Санкт-Петербурга и его сообщник напали на Рудникова на крыльце заведения. Мужчина нанёс депутату пять непроникающих ранений в пояснично-ягодичную область. После этого злоумышленники скрылись на сером «Мерседесе».