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18:37 (мск), источник: Калининград.Ru

Областной суд отменил приговор по делу о нападении на Игоря Рудникова

Материалы вернули на новое рассмотрение.

Источник: Калининград.Ru

Калининградский областной суд отменил приговор по делу о нападении на депутата Облдумы и учредителя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова.

Суд определил направить дело в Центральный районный суд на новое рассмотрение другим составом коллегии, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе инстанции.

Приговор напавшему на Игоря Рудникова вынесли в июне 2017 года. Тогда Центральный районный суд приговорил 35-летнего жителя Санкт-Петербурга к полутора годам колонии-поселения.

Нападение на депутата Облдумы и издателя газеты «Новые колёса» произошло 17 марта 2016 года около 15:00 возле кафе «Солянка» на проспекте Мира в Калининграде. По версии следствия, житель Санкт-Петербурга и его сообщник напали на Рудникова на крыльце заведения. Мужчина нанёс депутату пять непроникающих ранений в пояснично-ягодичную область. После этого злоумышленники скрылись на сером «Мерседесе».

Преступление квалифицировали по пунктам «г», «з» части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия». Как выяснилось, обвиняемый в нападении житель Санкт-Петербурга служил в правоохранительных органах, награждён знаком «Отличник милиции», тремя медалями за участие в контртеррористической операции и боевых действиях на Северном Кавказе. Он является ветераном боевых действий.

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