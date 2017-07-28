Областной суд отменил приговор по делу о нападении на Игоря Рудникова
Материалы вернули на новое рассмотрение.
Материалы вернули на новое рассмотрение.
Калининградский областной суд отменил приговор по делу о нападении на депутата Облдумы и учредителя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова.
Суд определил направить дело в Центральный районный суд на новое рассмотрение другим составом коллегии, — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
Приговор напавшему на Игоря Рудникова вынесли в июне 2017 года. Тогда Центральный районный суд приговорил 35-летнего жителя
Нападение на депутата Облдумы и издателя газеты «Новые колёса» произошло 17 марта 2016 года около 15:00 возле кафе «Солянка» на проспекте Мира в Калининграде. По версии следствия, житель
Преступление квалифицировали по пунктам «г», «з» части 2 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия». Как выяснилось, обвиняемый в нападении житель