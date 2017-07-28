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17:40 (мск), источник: РИА Новости

В Гамбурге при нападении неизвестного один человек погиб, несколько ранены

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает местная полиция.

В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Полиция задержала предполагаемого преступника.

«Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

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