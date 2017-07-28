В Гамбурге при нападении неизвестного один человек погиб, несколько ранены
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает местная полиция.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает местная полиция.
В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Полиция задержала предполагаемого преступника.
«Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.