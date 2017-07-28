В Москве пьяный мужчина угнал теплоход

«По данным следствия, 27 июля 2017 года мужчина 1987 года рождения, уроженец Ярославской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения угнал пассажирский теплоход «Егорий» пассажировместимостью 60 человек. После чего проследовал на указанном выше теплоходе к причалу Кленовый бульвар, где навалился на стоящий теплоход «Сильвер», — говорится в сообщении.