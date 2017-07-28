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18:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Поиски пенсионера пройдут в лесном массиве Сормовского района Нижнего Новгорода 29 июля

Волонтёров просят надеть удобную одежду формата лес/луг. С собой взять по возможности рации и навигаторы, а также воду, перекус, головной убор.

Поиски пенсионера пройдут в лесном массиве Сормовского района Нижнего Новгорода 29 июля. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», пенсионер ушел в лес 26 июля из садового товарищества «Урожай». У дедушки нарушена речь, он не может разговаривать.

В субботу 29 июля в 07:30 состоится сбор добровольцев на поиск пропавшего. Место сбора: поворот с улицы Кима на улицу Лунскую (ориентир — желтый дом). Район поиска: Сормово, лесной массив около озера Лунское.

Волонтёров просят надеть удобную одежду формата лес/луг. С собой взять по возможности рации и навигаторы, а также воду, перекус, головной убор.

Телефон координатора поиска: 8−920−003−07−33.

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