Поиски пенсионера пройдут в лесном массиве Сормовского района Нижнего Новгорода 29 июля. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», пенсионер ушел в лес 26 июля из садового товарищества «Урожай». У дедушки нарушена речь, он не может разговаривать.

В субботу 29 июля в 07:30 состоится сбор добровольцев на поиск пропавшего. Место сбора: поворот с улицы Кима на улицу Лунскую (ориентир — желтый дом). Район поиска: Сормово, лесной массив около озера Лунское.

Волонтёров просят надеть удобную одежду формата лес/луг. С собой взять по возможности рации и навигаторы, а также воду, перекус, головной убор.