Поиски пенсионера пройдут в лесном массиве Сормовского района Нижнего Новгорода 29 июля
Волонтёров просят надеть удобную одежду формата лес/луг. С собой взять по возможности рации и навигаторы, а также воду, перекус, головной убор.
Волонтёров просят надеть удобную одежду формата лес/луг. С собой взять по возможности рации и навигаторы, а также воду, перекус, головной убор.
Поиски пенсионера пройдут в лесном массиве Сормовского района Нижнего Новгорода 29 июля. Как сообщает
В субботу 29 июля в 07:30 состоится сбор добровольцев на поиск пропавшего. Место сбора: поворот с улицы Кима на улицу Лунскую (ориентир — желтый дом). Район поиска: Сормово, лесной массив около озера Лунское.
Волонтёров просят надеть удобную одежду формата лес/луг. С собой взять по возможности рации и навигаторы, а также воду, перекус, головной убор.
Телефон координатора поиска: 8−920−003−07−33.