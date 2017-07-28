Лже-налоговик два месяца «терроризировал» бизнесменов Алматинской области

«Установлено, что с июня текущего года по настоящее время подозреваемый, представляясь сотрудником службы экономических расследований ДГД по г. Алматы и Алматинской области, неким Фаридом Давлетшиным, проверял магазины, где установлены игровые терминалы, и под угрозой их изъятия вымогал денежные средства», — сообщил следователь областной службы экономических расследований Мырзахан Жаксылык.