Лже-налоговик два месяца «терроризировал» бизнесменов Алматинской области
АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Налоговики Алматинской области выявили в своих рядах
АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Налоговики Алматинской области выявили в своих рядах
Подозреваемый, оказавшийся 21-летним парнем, был выявлен и задержан оперативниками управления внутренней безопасности.
«Установлено, что с июня текущего года по настоящее время подозреваемый, представляясь сотрудником службы экономических расследований ДГД по г. Алматы и Алматинской области, неким Фаридом Давлетшиным, проверял магазины, где установлены игровые терминалы, и под угрозой их изъятия вымогал денежные средства», — сообщил следователь областной службы экономических расследований Мырзахан Жаксылык.
Как выяснилось,
«Под видом работника налоговой службы задержанный также осуществлял незаконную проверку точек розничной торговли на предмет наличия лицензий на продажу алкогольной продукции, соответствие
Досудебное расследование по факту продолжается.