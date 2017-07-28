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19:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

Лже-налоговик два месяца «терроризировал» бизнесменов Алматинской области

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. Налоговики Алматинской области выявили в своих рядах лже-сотрудника, использовавшего поддельное удостоверение представителя службы экономических расследований, сообщает пресс-служба департамента государственных доходов региона.

Источник: Sputniknews.kz

Подозреваемый, оказавшийся 21-летним парнем, был выявлен и задержан оперативниками управления внутренней безопасности.

«Установлено, что с июня текущего года по настоящее время подозреваемый, представляясь сотрудником службы экономических расследований ДГД по г. Алматы и Алматинской области, неким Фаридом Давлетшиным, проверял магазины, где установлены игровые терминалы, и под угрозой их изъятия вымогал денежные средства», — сообщил следователь областной службы экономических расследований Мырзахан Жаксылык.

Как выяснилось, лже-сотрудник предъявлял владельцам магазинов поддельное служебное удостоверение пластикового образца, фиктивную копию бланка с оттиском гербовой печати.

«Под видом работника налоговой службы задержанный также осуществлял незаконную проверку точек розничной торговли на предмет наличия лицензий на продажу алкогольной продукции, соответствие контрольно-кассовых машин с фискальной памятью. Опять-таки с целью вымогательства денежных средств с индивидуальных предпринимателей за непривлечение их к мнимой ответственности», — рассказали в ведомстве.

Досудебное расследование по факту продолжается.

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