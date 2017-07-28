Воронежский СК начал проверку после жалобы Рамзана Кадырова

Следователи начали доследственную проверку по поводу жалобы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на бездействие полицейских в Воронеже, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 28 июля. Рамзан Кадыров опубликовал в своем Instagram видео, где мужчины в штатском требуют паспорта у двух чеченских девушек с грудным ребенком, а полицейский в форме стоит рядом и молчит.

Запись датирована четвергом, 27 июля. Ролик сняла на камеру мобильного телефона одна из девушек. На записи видно, что мужчины не представились и не показали документы. Один из них пообещал разбить телефон девушки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXFopJLnKt5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Позор! Вот так, одним словом можно охарактеризовать вопиющий инцидент, произошедший в Воронеже. Молодые люди в джинсах и футболках остановили на улице двух девушек-чеченок и потребовали предъявить паспорта. Сами же «требователи» не показали никаких документов, дающих право задерживать девушек с грудным ребёнком и требовать паспорта. Они даже устно не представились. Единственная причина «паспортного контроля», проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже. Также причиной является то, что они в платках. Настоятельные просьбы несовершеннолетней девочки объяснить ей, кто эти люди, где и кем они работают, остаются без ответа. Они также не могут ответить, по какому закону девушки должны брать с собой паспорта, выходя в магазин за покупками. В то же время, находящиеся вблизи сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее, не произносят ни единого слова. Приехавшего на место инцидента брата, который также пытается выяснить, что случилось, как особо опасного преступника валят на асфальт, надевают наручники и увозят в отдел. Одновременно молодые люди, требующие документы у девушек, провоцируют находящихся вблизи женщин преклонного возраста на межнациональный конфликт. У меня нет данных о том, какое ведомство представляли молодые люди, которые в центре города умышленно создали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки. Но судя по тому, что при них офицеры полиции не призывали их к порядку, ребята чувствуют себя уверенно, знают, для чего нужен маскарад с проверкой. Межнациональный мир и согласие в обществе являются главным достоянием России. Наши враги в первую очередь хотят расшатать их. Я удивлен, что власти Воронежской области не дали оценку происшедшему. Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента. #Кадыров #Россия #Чечня #Воронеж #Происшествие</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-28T11:09:39+00:00">Июл 28 2017 в 4:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Единственная причина «паспортного контроля», проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, — национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже, — уверен Рамзан Кадыров. — Также причиной является то, что они в платках. Настоятельные просьбы несовершеннолетней девочки объяснить ей, кто эти люди, где и кем они работают, остались без ответа. Они также не смогли ответить, по какому закону девушки должны брать с собой паспорта, выходя в магазин за покупками. Находящиеся вблизи полицейские не вмешались в происходящее, не произнесли ни единого слова.

По данным следователей, документы у девушек требовали «неустановленные сотрудники полиции». Когда на помощь к девушкам пришли отец и брат, «полицейские» задержали их и посадили в служебную машину.

На записи видно, как в конфликт вмешивается пенсионерка. Рамзан Кадыров назвал это «провокацией находящихся вблизи женщин преклонного возраста на межнациональный конфликт».

— У меня нет данных о том, какое ведомство представляли молодые люди, которые в центре города умышленно создали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки. Но судя по тому, что при них офицеры полиции не призвали их к порядку, ребята чувствуют себя уверенно и знают, для чего нужен маскарад с проверкой, — написал в сообщении глава республики.

Рамзан Кадыров также удивился тому, что «власти Воронежской области» не дали оценку происшедшему.

— Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента, — сказал Рамзан Кадыров.