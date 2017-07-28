Воронежский СК начал проверку после жалобы Рамзана Кадырова
Главу республики возмутило необоснованное требование паспортов у чеченских девушек.
Главу республики возмутило необоснованное требование паспортов у чеченских девушек.
Следователи начали доследственную проверку по поводу жалобы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на бездействие полицейских в Воронеже, сообщила
Запись датирована четвергом, 27 июля. Ролик сняла на камеру мобильного телефона одна из девушек. На записи видно, что мужчины не представились и не показали документы. Один из них пообещал разбить телефон девушки.
— Единственная причина «паспортного контроля», проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, — национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже, — уверен Рамзан Кадыров. — Также причиной является то, что они в платках. Настоятельные просьбы несовершеннолетней девочки объяснить ей, кто эти люди, где и кем они работают, остались без ответа. Они также не смогли ответить, по какому закону девушки должны брать с собой паспорта, выходя в магазин за покупками. Находящиеся вблизи полицейские не вмешались в происходящее, не произнесли ни единого слова.
По данным следователей, документы у девушек требовали «неустановленные сотрудники полиции». Когда на помощь к девушкам пришли отец и брат, «полицейские» задержали их и посадили в служебную машину.
На записи видно, как в конфликт вмешивается пенсионерка. Рамзан Кадыров назвал это «провокацией находящихся вблизи женщин преклонного возраста на межнациональный конфликт».
— У меня нет данных о том, какое ведомство представляли молодые люди, которые в центре города умышленно создали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки. Но судя по тому, что при них офицеры полиции не призвали их к порядку, ребята чувствуют себя уверенно и знают, для чего нужен маскарад с проверкой, — написал в сообщении глава республики.
Рамзан Кадыров также удивился тому, что «власти Воронежской области» не дали оценку происшедшему.
— Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента, — сказал Рамзан Кадыров.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.