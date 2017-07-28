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18:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский СК начал проверку после жалобы Рамзана Кадырова

Главу республики возмутило необоснованное требование паспортов у чеченских девушек.

Следователи начали доследственную проверку по поводу жалобы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на бездействие полицейских в Воронеже, сообщила пресс-служба СУ СКР по Воронежской области в пятницу, 28 июля. Рамзан Кадыров опубликовал в своем Instagram видео, где мужчины в штатском требуют паспорта у двух чеченских девушек с грудным ребенком, а полицейский в форме стоит рядом и молчит.

Запись датирована четвергом, 27 июля. Ролик сняла на камеру мобильного телефона одна из девушек. На записи видно, что мужчины не представились и не показали документы. Один из них пообещал разбить телефон девушки.

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— Единственная причина «паспортного контроля», проводимого молодыми людьми с характерной спортивной внешностью, — национальность гражданок России, длительное время проживающих в Воронеже, — уверен Рамзан Кадыров. — Также причиной является то, что они в платках. Настоятельные просьбы несовершеннолетней девочки объяснить ей, кто эти люди, где и кем они работают, остались без ответа. Они также не смогли ответить, по какому закону девушки должны брать с собой паспорта, выходя в магазин за покупками. Находящиеся вблизи полицейские не вмешались в происходящее, не произнесли ни единого слова.

По данным следователей, документы у девушек требовали «неустановленные сотрудники полиции». Когда на помощь к девушкам пришли отец и брат, «полицейские» задержали их и посадили в служебную машину.

На записи видно, как в конфликт вмешивается пенсионерка. Рамзан Кадыров назвал это «провокацией находящихся вблизи женщин преклонного возраста на межнациональный конфликт».

— У меня нет данных о том, какое ведомство представляли молодые люди, которые в центре города умышленно создали конфликтную ситуацию, способную перерасти в уличные беспорядки. Но судя по тому, что при них офицеры полиции не призвали их к порядку, ребята чувствуют себя уверенно и знают, для чего нужен маскарад с проверкой, — написал в сообщении глава республики.

Рамзан Кадыров также удивился тому, что «власти Воронежской области» не дали оценку происшедшему.

— Уверен, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребует проведения проверки законности действий и бездействия участников инцидента, — сказал Рамзан Кадыров.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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