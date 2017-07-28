Белорус в заложниках: мужчину спасли благодаря СМС-сообщениям

Источник: Sputnik.by

Об инциденте с белорусом за границей в пятницу рассказал МИД Беларуси — все случилось 23 июля этого года.

Что произошло с белорусом?

«С помощью СМС белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании. В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на Родину», — рассказали в МИД.

Внешнеполитическое ведомство также призвало белорусов быть «внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться!».

Где взяли в заложники мужчину?

Подробности инцидента в МИД отказываются оглашать — в том числе и то, в какой из стран все произошло. Известно только, что в заложники белорус попал «в одной из жарких стран».

«Степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Республики Беларусь “Об информации, информатизации и защите информации”», — написано на странице МИД в ответ на просьбу рассказать хотя бы примерно, о какой из «жарких стран» идет речь.

В комментариях к этой записи пользователи заметили, что хотели бы знать, в какую страну лучше не ехать, чтобы чувствовать себя в безопасности после близкого знакомства с местными девушками и избежать встречи с их вооруженными родственниками. Подобный инцидент мог случиться, по предположению ряда пользователей, в одной из арабских стран, где интимная связь без последующего брака считается грехом и оскорблением семьи женщины.

Белорусы в заложниках уже бывали

Самый известный и трагический случай, когда белорусы попали в заложники — во время теракта в 2002 году в театральном центре на Дубровке, где показывали мюзикл «Норд-Ост». Среди пострадавших в результате трагедии были и белорусы — некоторые погибли.