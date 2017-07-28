Итоги обысков Moldsilva: одного задержали, а главу лесхоза Оргеева объявили в розыск
Одного человека задержали, а главу оргеевского лесного хозяйства объявили в розыск, по некоторым данным он покинул страну.
Одного человека задержали, а главу оргеевского лесного хозяйства объявили в розыск, по некоторым данным он покинул страну.
Таковы итоги обысков, которые провели в подразделениях агентства Молдсилва.
По данным НЦБК, сотрудники предприятия вырубали лес, не отражая в отчетах весь объем древесины. Излишки продавали, а выручку делили. Ущерб государству составил сотни тысяч леев.
Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.