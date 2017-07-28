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21:07 (мск), источник: Publika.md

Итоги обысков Moldsilva: одного задержали, а главу лесхоза Оргеева объявили в розыск

Одного человека задержали, а главу оргеевского лесного хозяйства объявили в розыск, по некоторым данным он покинул страну.

Источник: Publika.md

Таковы итоги обысков, которые провели в подразделениях агентства Молдсилва.

По данным НЦБК, сотрудники предприятия вырубали лес, не отражая в отчетах весь объем древесины. Излишки продавали, а выручку делили. Ущерб государству составил сотни тысяч леев.

Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

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