В Воронежской области полицейские попросили откликнуться родных потерявшей память женщины

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Жители села Писаревка Кантемировского района обратили внимание на бродившую по улице странную женщину в пятницу, 28 июля. Сельчанка Любовь Трунова подошла к незнакомке и предложила ей помощь около 12:00.

— Я пошла в магазин за хлебом и увидела, как по дороге идет босая женщина. Она была какая-то потерянная. Незнакомка остановила меня и сказала, что ей нужно на север. Представилась Мариной. Больше о себе она ничего не помнила. Только прижимала к груди сумочку. Тут подошли еще люди. Жалко ее. Наверное, родные ищут, — рассказала Любовь Трунова журналисту РИА «Воронеж».

Неизвестную отвели в магазин, купили ей воды. Затем женщину проводили в амбулаторию к врачу и вызвали участкового. Женщина открыла свою сумочку, где лежали семь видов лака для ногтей и бейдж с именем Марина. Сейчас женщина находится в Кантемировской районной больнице.