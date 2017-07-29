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10:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области полицейские попросили откликнуться родных потерявшей память женщины

На вид бродившей по Кантемировскому району неизвестной 30−35 лет.

Источник:

Жители села Писаревка Кантемировского района обратили внимание на бродившую по улице странную женщину в пятницу, 28 июля. Сельчанка Любовь Трунова подошла к незнакомке и предложила ей помощь около 12:00.

— Я пошла в магазин за хлебом и увидела, как по дороге идет босая женщина. Она была какая-то потерянная. Незнакомка остановила меня и сказала, что ей нужно на север. Представилась Мариной. Больше о себе она ничего не помнила. Только прижимала к груди сумочку. Тут подошли еще люди. Жалко ее. Наверное, родные ищут, — рассказала Любовь Трунова журналисту РИА «Воронеж».

Неизвестную отвели в магазин, купили ей воды. Затем женщину проводили в амбулаторию к врачу и вызвали участкового. Женщина открыла свою сумочку, где лежали семь видов лака для ногтей и бейдж с именем Марина. Сейчас женщина находится в Кантемировской районной больнице.

В полиции дали приметы неизвестной: возраст — 30−35 лет, рост — в пределах 165−170 см. На женщине сарафан с черно-белыми полосами. При себе у нее солнцезащитные очки, сумка черного цвета. Документов нет. Если вам что-либо известно о личности женщины, позвоните в полицию по номерам 8 (47367) 6 16 50, 8 (47367) 6 18 96, 8 (47367) 6 24 88 или 02.

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