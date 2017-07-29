В Воронежской области полицейские попросили откликнуться родных потерявшей память женщины
На вид бродившей по Кантемировскому району неизвестной 30−35 лет.
На вид бродившей по Кантемировскому району неизвестной 30−35 лет.
Жители села Писаревка Кантемировского района обратили внимание на бродившую по улице странную женщину в пятницу, 28 июля. Сельчанка Любовь Трунова подошла к незнакомке и предложила ей помощь около 12:00.
— Я пошла в магазин за хлебом и увидела, как по дороге идет босая женщина. Она была
Неизвестную отвели в магазин, купили ей воды. Затем женщину проводили в амбулаторию к врачу и вызвали участкового. Женщина открыла свою сумочку, где лежали семь видов лака для ногтей и бейдж с именем Марина. Сейчас женщина находится в Кантемировской районной больнице.
В полиции дали приметы неизвестной: возраст — 30−35 лет, рост — в пределах 165−170 см. На женщине сарафан с