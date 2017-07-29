Подростка убило током на железной дороге в Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Мальчик 14 лет погиб на железной дороге от удара током в четверг, 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Это случилось в 16:22 на 229 км перегона станций «Бобров — Хреновая». Подросток купался со своим родственником и другом на водоеме в районе «Сахарного завода» в Хреновом Бобровского района. Домой они шли по еще не введенному в эксплуатацию путепроводу над железной дорогой.

Мальчик поспорил с другом, что сможет повиснуть на парапете. Он взялся руками за металлическую обвязку путепровода и опустился вниз. Подросток был недопустимо близко от системы проводов, его ударило током. После этого мальчик упал на железнодорожный путь.