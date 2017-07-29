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10:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Подростка убило током на железной дороге в Воронежской области

Это произошло в Бобровском районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Мальчик 14 лет погиб на железной дороге от удара током в четверг, 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Это случилось в 16:22 на 229 км перегона станций «Бобров — Хреновая». Подросток купался со своим родственником и другом на водоеме в районе «Сахарного завода» в Хреновом Бобровского района. Домой они шли по еще не введенному в эксплуатацию путепроводу над железной дорогой.

Мальчик поспорил с другом, что сможет повиснуть на парапете. Он взялся руками за металлическую обвязку путепровода и опустился вниз. Подросток был недопустимо близко от системы проводов, его ударило током. После этого мальчик упал на железнодорожный путь.

Следователи начали проверку по факту гибели мальчика. По результатам будет принято процессуальное решение.

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