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19:51 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону эвакуируют людей из зоны пожара в сосновом питомнике

В Ростовской области в районе хутора Лобачева 28 июля произошел пожар в сосновом питомнике на территории 3 га.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Обливском районе загорелась сухая растительность, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ликвидацией пожара занимаются 34 спасателя и 11 единиц техники, также привлекли добровольцев. К месту пожара отправили вертолет МЧС России.

Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и отводят транспорт на участке дороги, рядом с которым разгорелся пожар. Полицейские со спасателями эвакуируют жителей окрестных домов, передает 161.ru со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.

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