На Дону эвакуируют людей из зоны пожара в сосновом питомнике
В Ростовской области в районе хутора Лобачева 28 июля произошел пожар в сосновом питомнике на территории 3 га.
В Ростовской области в районе хутора Лобачева 28 июля произошел пожар в сосновом питомнике на территории 3 га.
В Обливском районе загорелась сухая растительность, передает
Ликвидацией пожара занимаются 34 спасателя и 11 единиц техники, также привлекли добровольцев. К месту пожара отправили вертолет МЧС России.
Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и отводят транспорт на участке дороги, рядом с которым разгорелся пожар. Полицейские со спасателями эвакуируют жителей окрестных домов, передает 161.ru со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.