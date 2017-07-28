На Дону эвакуируют людей из зоны пожара в сосновом питомнике

Ликвидацией пожара занимаются 34 спасателя и 11 единиц техники, также привлекли добровольцев. К месту пожара отправили вертолет МЧС России.

Правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и отводят транспорт на участке дороги, рядом с которым разгорелся пожар. Полицейские со спасателями эвакуируют жителей окрестных домов, передает 161.ru со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области.