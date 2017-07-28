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19:35 (мск), источник: РИА Новости

В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей, есть погибший

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Мужчина на автомобиле врезался в толпу людей в Хельсинки, один человек погиб, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, есть несколько пострадавших. СМИ сообщают, что водитель автомобиля задержан.

В начале июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.

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