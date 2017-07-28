В Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей, есть погибший

По данным правоохранителей, есть несколько пострадавших. СМИ сообщают, что водитель автомобиля задержан.

В начале июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Семь человек погибли.