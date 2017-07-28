В Алматы объявлен 5-й класс пожарной опасности
В Алматы объявлен 5-й класс пожарной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.
В Алматы объявлен 5-й класс пожарной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.
Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» РИП № 101 от 28 июля 2017 года предупреждает: с 29 июля по 31 июля в связи с высоким температурным фоном в городе Алматы и 5 классом пожарной опасности в горной и лесной местности южной столицы ограничены пешие маршруты и автотранспортные средства на территорий
Соблюдайте правила пожарной безопасности: не разводите костры в лесах; будьте осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросайте не потушенные сигареты; без необходимости не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Помните, что это особенно опасно при сильном ветре.
Вниманию родителей: присматривайте за детьми, чтобы их шалости с огнем не превратились в большой пожар.