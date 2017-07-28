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19:42 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы объявлен 5-й класс пожарной опасности

В Алматы объявлен 5-й класс пожарной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

Источник: Nur.kz

Департамент по чрезв­ычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупр­еждения филиала РГП «Казгидромет» РИП № 101 от 28 июля 2017 года предупреждает: с 29 июля по 31 июля в связи с высоким температур­ным фоном в городе Алматы и 5 классом пожарной опа­сности в горной и лесной местности южной столицы ограничены пешие маршруты и автотранспортные средства на территорий Иле-Алатауского Госу­дарственного Национа­льного природного па­рка, сообщили в ДЧС.

Соблюдайте правила пожарной безопасности: не разводите костры в лесах; будьте осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, не бросайте не потушенные сигареты; без необходимости не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Помните, что это особенно опасно при сильном ветре.

Вниманию родителей: присматривайте за детьми, чтобы их шалости с огнем не превратились в большой пожар.

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