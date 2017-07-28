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20:08 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор обнаружил в Петербурге 120 тонн контрабандной рыбы из Норвегии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор и Северо-Западная оперативная таможня обнаружили на одном из городских складов в Санкт-Петербурге около 120 тонн рыбы из Норвегии.

В частности, на складе обнаружены лососи, сельдь, скумбрия и мойва.

В помещении склада были коробки с рыбой, на которых отмечены признаки перемаркировки, а также обезличенная упаковочная тара и большое количество маркировочных этикеток, на которых обозначены предприятия-производители Гренландии, Фарерских островов, Калининградской области, а также Белоруссии.

«Эти факты указывают на то, что контрабандную продукцию планировали легализовать путем замены этикеток», — говорится в сообщении.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, контрабандная продукция позже будет уничтожена.

Поставки рыбы из Норвегии в РФ запрещены с 7 августа 2014 года в рамках российского продовольственного эмбарго.

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