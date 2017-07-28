Россельхознадзор обнаружил в Петербурге 120 тонн контрабандной рыбы из Норвегии
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор и
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор и
В частности, на складе обнаружены лососи, сельдь, скумбрия и мойва.
В помещении склада были коробки с рыбой, на которых отмечены признаки перемаркировки, а также обезличенная упаковочная тара и большое количество маркировочных этикеток, на которых обозначены
«Эти факты указывают на то, что контрабандную продукцию планировали легализовать путем замены этикеток», — говорится в сообщении.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, контрабандная продукция позже будет уничтожена.
Поставки рыбы из Норвегии в РФ запрещены с 7 августа 2014 года в рамках российского продовольственного эмбарго.