Россельхознадзор обнаружил в Петербурге 120 тонн контрабандной рыбы из Норвегии

В частности, на складе обнаружены лососи, сельдь, скумбрия и мойва.

В помещении склада были коробки с рыбой, на которых отмечены признаки перемаркировки, а также обезличенная упаковочная тара и большое количество маркировочных этикеток, на которых обозначены предприятия-производители Гренландии, Фарерских островов, Калининградской области, а также Белоруссии.

«Эти факты указывают на то, что контрабандную продукцию планировали легализовать путем замены этикеток», — говорится в сообщении.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, контрабандная продукция позже будет уничтожена.