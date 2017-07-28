BuzzFeed рассказал об убийстве Лесина в США

Тело экс-главы «Газпром-Медиа» нашли в отеле Дюпон Сёркл 5 ноября 2015 года. Лесин скончался в результате «тупой травмы головы, полученной в результате силового воздействия», говорилось в отчете судмедэкспертизы. У него также были обнаружены травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Видео Смерть Лесина в вашингтонском отеле признали случайностью

На следующий день знакомый Лесина директор группы Vi Сергей Васильев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что у Лесина в Вашингтоне произошел «связанный с алкоголем» срыв: он ночью ушел из гостиницы. В конце октября 2016 года полиция США закрыла дело, назвав ее несчастным случаем. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерти Лесина способствовала «сильная интоксикация этанолом».

Два агента ФБР и сотрудник разведки США, которые рассказали BuzzFeed о том, что Лесин был «забит до смерти», не участвовали в государственном расследовании смерти Лесина, но, по их словам, узнали это от своих коллег, которые в расследовании участвовали.

«Я прошу вас сказать так (что он был забит до смерти — РБК)», — цитирует издание одного из сотрудников ФБР. «Я прошу вас так и сказать. Есть попытка скрыть этот факт по причинам, которые мне непонятны», — заявил он.