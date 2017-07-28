BuzzFeed рассказал об убийстве Лесина в США
Михаил Лесин был убит в Вашингтоне перед встречей с сотрудниками Минюста США. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки.
Михаил Лесин был убит в Вашингтоне перед встречей с сотрудниками Минюста США. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки.
Тело
На следующий день знакомый Лесина директор группы Vi Сергей Васильев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что у Лесина в Вашингтоне произошел «связанный с алкоголем» срыв: он ночью ушел из гостиницы. В конце октября 2016 года полиция США закрыла дело, назвав ее несчастным случаем. Согласно выводам
Два агента ФБР и сотрудник разведки США, которые рассказали BuzzFeed о том, что Лесин был «забит до смерти», не участвовали в государственном расследовании смерти Лесина, но, по их словам, узнали это от своих коллег, которые в расследовании участвовали.
«Я прошу вас сказать так (что он был забит до смерти — РБК)», — цитирует издание одного из сотрудников ФБР. «Я прошу вас так и сказать. Есть попытка скрыть этот факт по причинам, которые мне непонятны», — заявил он.
При этом агент ФБР сказал, что в бюро нет «ни одного человека», кто бы поверил, что «этот парень напился, упал и умер». «Все думают, что он был избит и за этим стоят Кремль и Путин», — добавил он.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.