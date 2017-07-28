Заместитель транспортного прокурора Москвы задержан за взятку в 500 тыс. рублей

«Сегодня днем при передаче взятки в размере полумиллиона рублей П. Юркин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на рабочем месте. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (взятка)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в одно из правоохранительных ведомств обратился бизнесмен с заявлением о том, что Юркин вымогает у него взятку за покровительство в предпринимательской деятельности.

С санкции вышестоящего руководства транспортной прокуратуры в отношении Юркина был проведен оперативный эксперимент, в рамках которого тот был задержан с поличным. Санкция статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.