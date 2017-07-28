Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко отреагировала на лишение Саакашвили гражданства Украины
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
В Сети появился снимок новейшего ударного беспилотника РФ – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
Пугачева и Орбакайте на роскошной свадьбе 26-летнего Преснякова
26-летний Никита Пресняков женился
В Запорожской области заявили о подготовке переворота — СМИ
20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Землетрясение в Эгейском море
21:43 (мск), источник: РИА Новости

Россия отслеживала ракетный запуск КНДР, заявили в Минобороны

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. РФ отслеживала ракетный пуск КНДР, ракета упала в центральной части Японского моря, сообщает Минобороны России.

Источник: Reuters

«Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17 часов 40 минут мск с ракетного полигона “Тончандон” (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)», — говорится в сообщении.

Читайте также
КНДР провела очередной ракетный пуск

По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.

Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно, и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.

Комментарии
9
ㅤ ㅤ
Дурак ты, Михаил Решетников! Радоваться надо, что хоть кто-то ставит пиндосов на место!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил Решетников
Ох выпросят они люлей
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил Решетников
Тут постоянно почту вскрывают. Есть подозрение, что это делает RuslanS.
Меня предупреждали сторожили ему не отвечать. Я не внял предупреждениям.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Посольство США разочаровано ответными мерами России
Россию обвинили в фальсификации истории Второй мировой войны
Небензя измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
Рогозин пообещал ответить «гадам» из Румынии
Российский пловец победил на ЧМ с рекордом Европы
В Германии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета
«Союз МС-05» с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь