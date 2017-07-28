Россия отслеживала ракетный запуск КНДР, заявили в Минобороны
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. РФ отслеживала ракетный пуск КНДР, ракета упала в центральной части Японского моря, сообщает Минобороны России.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. РФ отслеживала ракетный пуск КНДР, ракета упала в центральной части Японского моря, сообщает Минобороны России.
«Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17 часов 40 минут мск с ракетного полигона “Тончандон” (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)», — говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря.
В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо в сторону Японского моря. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньяном проведено впервые.
Ранее КНДР неоднократно заявляла, что имеет возможность запускать такие ракеты когда угодно и откуда угодно, и в любое время готова нанести превентивный ядерный удар по территории США.
Меня предупреждали сторожили ему не отвечать. Я не внял предупреждениям.