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28 июля, источник: РИА Новости

При наезде автомобиля на толпу в Хельсинки пострадали двое россиян

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Хельсинки есть двое граждан России, сообщает полицейское управление столицы Финляндии.

Источник: Reuters

​Всего в ходе инцидента погиб один человек и пострадали четверо, среди которых также был гражданин Эстонии и один финн. Погибший также являлся гражданином Финляндии, уточнили в управлении. Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

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В пятницу в толпу людей в Хельсинки врезался автомобиль. Полицейские задержали 50-летнего водителя.

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Предположительно, он был пьян. Финские правоохранители не считают наезд террористическим актом.

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