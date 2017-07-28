При наезде автомобиля на толпу в Хельсинки пострадали двое россиян

​Всего в ходе инцидента погиб один человек и пострадали четверо, среди которых также был гражданин Эстонии и один финн. Погибший также являлся гражданином Финляндии, уточнили в управлении. Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.