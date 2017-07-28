При наезде автомобиля на толпу в Хельсинки пострадали двое россиян
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Хельсинки есть двое граждан России, сообщает полицейское управление столицы Финляндии.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу людей в Хельсинки есть двое граждан России, сообщает полицейское управление столицы Финляндии.
Всего в ходе инцидента погиб один человек и пострадали четверо, среди которых также был гражданин Эстонии и один финн. Погибший также являлся гражданином Финляндии, уточнили в управлении. Все пострадавшие были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.
В пятницу в толпу людей в Хельсинки врезался автомобиль. Полицейские задержали 50-летнего водителя.
Предположительно, он был пьян. Финские правоохранители не считают наезд террористическим актом.