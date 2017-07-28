Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко отреагировала на лишение Саакашвили гражданства Украины
Для родственников пациентов в реанимации выпустили памятку
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
26-летний Никита Пресняков женился
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
СМИ: Пугачева на свадьбе внука затмила невесту (фото)
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
В Сети появился снимок новейшего ударного беспилотника РФ – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
В Запорожской области заявили о подготовке переворота — СМИ
20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
22:41 (мск), источник: ТАСС

BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне

По данным ресурса, об убийстве бывшего российского министра сообщили два сотрудника ФБР.

Источник: РИА "Новости"

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Два сотрудника ФБР США полагают, что причиной смерти бывшего министра по делам печати и телерадиовещания России Михаила Лесина в Вашингтоне в ноябре 2015 года не был несчастный случай. С таким утверждением выступил в пятницу американский сетевой ресурс BuzzFeed.

Видео
Смерть Лесина в вашингтонском отеле признали случайностью

По его версии, указанные два сотрудника ФБР, чьи имена не приводятся, сообщили, что Лесин якобы был убит.

Согласно публикации BuzzFeed, такого же мнения придерживается некий сотрудник разведки США, личность которого тоже не раскрывается. Указанные лица, как признает сетевой ресурс, не участвовали в расследовании в связи со смертью Лесина, но будто бы опираются на мнение своих коллег, знакомых с разбирательством.

Как утверждает BuzzFeed, номер отеля, в котором был найден Лесин, был оплачен Министерством юстиции США. Указанное ведомство якобы пригласило бывшего министра для беседы, так как рассчитывало получить от него информацию о российских СМИ, в том числе о телеканале RT.

В публикации приводятся не подкрепленные доказательствами утверждения о том, что к смерти Лесина может быть причастна российская сторона. По версии BuzzFeed, следователи в США якобы решили не придавать эту информацию огласке. Сетевой ресурс признает, что приведенные в его публикации утверждения не подтвердило ни одно из причастных к расследованию ведомств.

Читайте также
Власти США признали смерть Михаила Лесина несчастным случаем

В октябре 2016 года офис прокурора федерального округа Колумбия, расположенный в Вашингтоне, опубликовал заявление о смерти Лесина. В документе говорилось, что бывший министр скончался в результате несчастного случая. Расследование по этому делу завершено.

В заявлении отмечалось, что по итогам расследования, продолжавшегося почти год, «главный судмедэксперт округа Колумбия изменил формулировку относительно причины кончины Лесина с “не установлена” на “несчастный случай”, второстепенной причиной смерти стало сильное отравление алкоголем».

Следователи выяснили, что Лесин вошел в номер отеля «Дюпон серкл» в центре американской столицы в 10:48 утра по местному времени 4 ноября 2015 после того, как в течение нескольких дней употреблял алкоголь. При этом «телесные повреждения, которые привели к его смерти, он получил в то время, когда находился в номере один».

Он был найден мертвым утром 5 ноября 2015 года.

 Минобороны РФ: пуск КНДР баллистической ракеты не представлял опасности для России
"Дыра" в капитале банка "Югра" после резервов составила 7,4 млрд рублей
Небензя измерил глубину отношений Москвы и Вашингтона
Пять стран вслед за ЕС продлили санкции против Крыма
В Минобороны заявили, что РФ отслеживала ракетный запуск КНДР
Российский пловец победил на ЧМ с рекордом Европы
В Германии мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета
«Союз МС-05» с новым экипажем стартовал к МКС с Байконура
Спорт
Сборная России штампует золото на ЧМ в Будапеште Три золота в один день — уникальный и непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
В России рухнул спрос на жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь